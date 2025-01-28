Dolar
35.76
Euro
37.32
Altın
2,754.38
ETH/USDT
3,180.00
BTC/USDT
102,897.00
BIST 100
10,116.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Adli vakaların bilirkişi üssü: Adli Tıp Kurumu, Yılın Kareleri 2024

YSK Başkanı Yener, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İsmet Karakaş  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
YSK Başkanı Yener, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Ankara

 

Yener, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafına oy veren Yener, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Haber" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçti.


Özgürlük kulesi


Son kale düştü

Yener, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafına oy verdi.


7 tepe, 5 minare, 1 kule

YSK Başkanı Yener, "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale geldiğini belirterek, AA çalışanlarına emeklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Fotoğrafları son derece güzel bulduğunu dile getiren Yener, "Seçim yapmak gerçekten çok zor." dedi.

Yener, fotoğrafları incelerken 2024'te yaşanan bazı üzücü olayları tekrar yaşadığını belirterek, "Ülkemizde ve dünyamızda bu acıların son bulması dileğimizdir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul'daki yeni binasının açılışı yapıldı
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin öldüğü otelin müdürü resmi kayıtlarda "resepsiyon personeli"ymiş

Benzer haberler

YSK Başkanı Yener, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

YSK Başkanı Yener, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Türkmen Bakan Maruf, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş'ta gazeteciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
SPK Başkanı Gönül, favori AA karelerini seçti

SPK Başkanı Gönül, favori AA karelerini seçti
Dışişleri Bakanı Fidan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet