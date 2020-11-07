Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de başkanlık seçimlerini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanında kutlamalar yapılıyor
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Hillary Clinton: Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu

2016 başkanlık seçimlerini ABD Başkanı Trump'a karşı kaybeden Clinton, 59. başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ı teprik ederek, "Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu." dedi.

Kasım İleri   | 07.11.2020
Hillary Clinton: Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu

Washington

2016 başkanlık seçimlerini ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton, 59. başkanlık seçimlerinde Trump'ı yenen Demokrat Joe Biden'ı tebrik etti.

Twitter'dan açıklama yapan Clinton, "Seçmenler konuştu ve Joe Biden ile Kamala Harris'i başkan ve başkan yardımcısı olarak seçti." ifadelerini kullandı.

Clinton, seçim sonuçlarına ilişkin "Bu tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu. Bunun olmasına destek verenlere teşekkür ederim. Bundan sonra hep beraber. " ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, Twitter profillerine kendileri için "ABD'nin Seçilmiş Başkanı" ve "ABD'nin Seçilmiş Başkan Yardımcısı" bilgilerini ekledi.

Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansının seçim sonuçları verilerine göre, Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazanmıştı.

Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken, bu sabah Nevada ve Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

Her iki eyaleti de kazanan Biden, 253 olana delege sayısını 279'a çıkararak ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde ancak Trump bu iki eyaleti alsa da bunun başkanlık yarışına bir etkisi olmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında 39 bin 811 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 413 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'de 59. başkanlık yarışının galibi Joe Biden kimdir?

ABD'de 59. başkanlık yarışının galibi Joe Biden kimdir?

Hillary Clinton: Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu

Biden'ın zaferinin ardından Donald Trump'tan ilk açıklama

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı
ABD Başkanı Trump: Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım

ABD Başkanı Trump: Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti