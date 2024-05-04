Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,107.80
BTC/USDT
63,279.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ülkedeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
ABD'li Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum

İstanbul

Senatör Sanders, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterilerinin diğer üniversitelere yayılmasının ardından sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı.

Sanders, 1962’de Chicago Üniversitesinde ırkçı politikaların sona ermesi için oturma eylemlerine katıldığını ve gözaltına alındığını anımsatarak "Gazze’deki savaşı protesto eden öğrencileri görmekten gurur duyuyorum. Barışçıl ve kararlı kalın. Siz tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş; kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 200 kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meksika ve Küba'yı ziyaret edecek
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sezonu martta kapatan Uludağ'da mayısta kar sürprizi
Yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor
Türk balıkçılarının yeni rotası Afrika ülkeleri

Benzer haberler

ABD'li Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum

ABD'li Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum

İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü

NBA'de Dallas Mavericks, Batı Konferansı yarı finaline çıktı

Fuat Oktay: TBMM ile ABD Kongresi arasında daha yapısal ilişkileri kurmanın vakti geldi

Fuat Oktay: TBMM ile ABD Kongresi arasında daha yapısal ilişkileri kurmanın vakti geldi
ABD'deki Evergreen Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri taleplerini kabul ettirdi

ABD'deki Evergreen Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri taleplerini kabul ettirdi
İsrail basınına göre CIA Başkanı Burns esir takası görüşmelerine katılmak için Kahire’ye gitti

İsrail basınına göre CIA Başkanı Burns esir takası görüşmelerine katılmak için Kahire’ye gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet