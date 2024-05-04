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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Gazze çağrısı: Acilen soruşturma açılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soykırım suçunu önlemek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin varlık sebebidir. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Ferdi Türkten  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Gazze çağrısı: Acilen soruşturma açılmalı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili, "Soykırım suçunu önlemek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin varlık sebebidir. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmamasının, Gazze'deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olduğunu belirtti.

Davanın gecikmesinin, İsrailli saldırganları cesaretlendirdiğini, uluslararası hukuka olan güveni ortadan kaldırdığını, UCM'yi etkisizleştirdiğini aktaran Tunç, "15 bini çocuk 37 bin sivilin öldürüldüğü, 77 bin masum insanın yaralandığı, milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir." değerlendirmesini yaptı.

Tüm suç delilleri ortadayken davayı açmamakta direnmenin, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına geleceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM'nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM'nin varlık sebebidir, UCM bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir. UCM Başsavcısı Kerim Han, beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız bir dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin."

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