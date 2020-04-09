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AA Yüz Yaşında

Arjantin ve Küba büyükelçilerinden AA'ya kutlama

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, Anadolu Ajansını kutladı.

Muhammet Tarhan   | 09.04.2020
Arjantin ve Küba büyükelçilerinden AA'ya kutlama

Ankara

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mesajda, AA'nın 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amaros Nunez de Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupla, 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı AA'nın kuruluşunun büyük bir gazetecilik faaliyeti olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansının Türkiye ve dünyaya ilişkin meseleleri aktarmada önemli rol üstlendiğini belirten Nunez, Küba ile ilgili haberlerinden dolayı AA'nın kendisinde olumlu izlenimleri olduğunu ifade etti.

Nunez ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin yapıldığı bu zor süreçte, Anadolu Ajansı çalışanları ve Türk halkı için iyi dileklerini sundu.

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