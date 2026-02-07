Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,046.00
BTC/USDT
69,263.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Yönetmen ve senarist Ensar Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yönetmen ve senarist Ensar Altay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Yönetmen ve senarist Ensar Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Aişe Hümeyra Akgün/AA

İstanbul

Yönetmen ve senarist Ensar Altay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Altay, "Tek bir karede Gazze'deki çaresizliği bir insanın gözünden, bir tencereyle anlattığı için fotoğraf beni çok etkiledi." dedi.

Altay, "Portre"de Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" başlıklı karesine oy vererek, "Çok doğal bir şekilde belki de hayal ettiği ya da ilişki kurmak istediği biri, çok zekice bir araya getirilmiş ve çok tatlı bir sahne olmuş." değerlendirmesini yaptı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Altay, "Spor"da yine Hatipoğlu'nun, milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın kazandığı bir sayının ardından sevinç yaşadığını gösteren fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in Tuz Gölü'nde flamingoları çektiği "Hareket zamanı" fotoğrafına oy veren Ensar Altay, "Çok klasik bir fotoğraf ama şiir gibi." yorumunu yaptı.

Altay, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" karesini seçti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı
Uşak'ta toprak kayması ve istinat duvarının çökmesi sonucu 3 ev tahliye edildi
Alanya'da sağanak kırsal mahallelerde hasara yol açtı
MSB: Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı
Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yönetmen ve senarist Ensar Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yönetmen ve senarist Ensar Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet