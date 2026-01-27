Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran olaylar ve hayata dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Şam
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
Yılmaz, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras’ın, Gazze’de açlık çeken binlerce Filistinlinin yardım dağıtım merkezlerine akın ettiği anı yansıtan fotoğrafına oy verdi.
"2026'dan çok umutluyuz"
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin 2026’da daha ileri bir seviyeye taşınacağını söyledi.
Büyükelçi Yılmaz, 2025 yılında yaptırımlar, enerji, terör ve güvenlik sorununa rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıktığını dile getirdi.
Bu yıl güvenlik sorunlarının kontrol altına alındığını, yaptırımların kalktığını ve enerji sorununun yavaş yavaş çözüldüğünü belirten Yılmaz, bu gelişmelerle birlikte ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınabileceğini kaydetti.
Büyükelçi Yılmaz, "Karşılıklı işbirliğimizin önümüzdeki dönemde bütün bölgeye refah getireceğini düşünüyoruz. Çok umutluyuz 2026’dan." diyerek sözlerini tamamladı.