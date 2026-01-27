Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran olaylar ve hayata dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Şam

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılmaz, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras’ın, Gazze’de açlık çeken binlerce Filistinlinin yardım dağıtım merkezlerine akın ettiği anı yansıtan fotoğrafına oy verdi.

"2026'dan çok umutluyuz"

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin 2026’da daha ileri bir seviyeye taşınacağını söyledi.

Büyükelçi Yılmaz, 2025 yılında yaptırımlar, enerji, terör ve güvenlik sorununa rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıktığını dile getirdi.

Bu yıl güvenlik sorunlarının kontrol altına alındığını, yaptırımların kalktığını ve enerji sorununun yavaş yavaş çözüldüğünü belirten Yılmaz, bu gelişmelerle birlikte ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınabileceğini kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz, "Karşılıklı işbirliğimizin önümüzdeki dönemde bütün bölgeye refah getireceğini düşünüyoruz. Çok umutluyuz 2026’dan." diyerek sözlerini tamamladı.

