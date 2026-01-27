Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Şahin, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karesine oy verdi.
Şahin, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" adlı fotoğrafını seçerken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" isimli karesinden yana yaptı.
"Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy veren Şahin, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı karesini tercih etti.
"Fotoğraflar tarihe tanıklık etmesi yönüyle vesika niteliğinde"
Başkan Şahin, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraflarının tarihe tanıklık edecek bir belge niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu yılki fotoğraflara da baktığımızda günlük yaşantımızı yansıtan, dünyada yaşanan insanlık dramlarını ortaya koyan tarihi bir vesika niteliğinde olması nedeniyle çok önem arz ediyor." dedi.
AA'nın bu çalışmasının tarihe not düşme niteliği taşıdığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Seçilen fotoğraflar etkileyici, insanların vicdanını etkileyen, aynı zamanda onların duygularını da yansıtan nitelikte. Fotoğrafların haber değeri, teknik değeri ve içeriği bakımından ayrı bir özelliği var. Ayrıca, fotoğrafların tarihe tanıklık etmesi yönüyle de bir vesika niteliğinde olması AA'mızın bir başarısı. Emeği geçen bütün foto muhabirlerimizi ve AA'mızı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum."
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.