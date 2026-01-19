Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
TRT Genel Müdürü Sobacı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Sobacı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Haber kategorisinde Gerald Anderson'un "Maskeli Balo", Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Sobacı, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken" ile Bünyamin Çelik'in "Statların Dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde Bir Kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur Altında, Keyfi Yerinde" ile Fareed Kotb'nin "Çocuk Her Yerde Çocuk" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla Sarılan" fotoğrafını oylayan Sobacı'nın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde Gıda Krizi Giderek Derinleşiyor" ve Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere, Yemek Dağıtıldı" başlıklı kareleri oldu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

