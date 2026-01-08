Dolar
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Piyanist Gülsin Onay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Asya Setinay Karagül  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Piyanist Gülsin Onay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Asya Setinay Karagül/AA

İstanbul

Onay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Onay, "Portre" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" karesine oy verdi.


Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi


Altın değerinde

Onay, "Haber" kategorisinde Daniel Ceng'in "Adalet için" fotoğrafını oylarken, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını seçti.


Adalet için


Kaptan

"Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı" fotoğrafından yana kullanan Onay, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.


Av ve avcı


Dolunay sefası

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
