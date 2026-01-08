Piyanist Gülsin Onay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Onay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Onay, "Portre" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" karesine oy verdi.
Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi
Altın değerinde
Onay, "Haber" kategorisinde Daniel Ceng'in "Adalet için" fotoğrafını oylarken, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını seçti.
Adalet için
Kaptan
"Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı" fotoğrafından yana kullanan Onay, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.
Av ve avcı
Dolunay sefası
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.