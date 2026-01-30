Dolar
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Okan Coşkun  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Başkan Er, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Er, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi"ni seçen Er, "Spor"da ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını beğenen Er, "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, fotoğrafları seçerken zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların oluşturulmasında emeği geçenleri tebrik eden Er, şöyle konuştu:

"Fotoğraflara bakarken seçmekte çok zorlandım. Dünyaca ünlü fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar anladığım kadarıyla kategorize edilmiş. Bakarken zorlanmamın nedeni de şu, hakikaten her kategoride çok iyi anlatılmış mevzular. Yani bir fotoğrafla çok şey anlatılıyor, onun için zorlandık ama çok güzel bir çalışma. Emeği geçen başta Anadolu Ajansımızın tüm yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

