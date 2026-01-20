Dolar
43.27
Euro
50.84
Altın
4,733.28
ETH/USDT
3,110.80
BTC/USDT
91,348.00
BIST 100
12,801.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde konuşuyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kazım Kaan Ulu  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Taşkent, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran olaylara ilişkin çektiği fotoğrafları, 6 kategoride inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ziya Taşkent, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Taşkent, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerini seçti. "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğrafını oyladı.

"Anadolu Ajansına daha nice 10 yıllar, 100 yıllar dilerim"

Taşkent, Anadolu Ajansı'nın pek çok ülkedeki haber ajanslarının çoğundan eski bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizle yaşıt bir kurum. Dolayısıyla çok ciddi kurumsal bir birikimi var. Birçok haberci de Anadolu Ajansı kaynaklı haberlerle içerik zenginleştiriyor. Bu kurumsal birikimi ve dünya genelindeki meselelere ilgili olmanın aslında burada somut çıktılarını gördük. Son 1 yıl içinde Anadolu Ajansı ekibinin yakaladığı kareleri burada hatırlama fırsatını elde ettik. Ben de fotoğraf kareleri arasından seçimleri yaptım. Çok zor şartlarda görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Anadolu Ajansına daha nice 10 yıllar, 100 yıllar dilerim."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İzmir'den uğurlandı
Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Geçen yıl 8,4 milyon kimlik kartı işlemi yapıldı
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi davasında karar
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bakan Yumaklı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Büyükelçi Akçapar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Büyükelçi Akçapar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin Valisi Atilla Toros, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersin Valisi Atilla Toros, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Diaz de Leon, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Diaz de Leon, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet