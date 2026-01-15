Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Giresun Valisi Serdengeçti, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gültekin Yetgin  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Giresun Valisi Serdengeçti, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Vali Serdengeçti, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Serdengeçti, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.


Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafına oy veren Serdengeçti, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.


Aynı Şemsiyenin Altında - İzmir'de 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

Serdengeçti, "Yılın Kareleri" oylamasının birbirinden iyi fotoğraflar içerdiğini belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin soruşturma sürüyor
Türk bilim insanları kutuplardaki bazı canlıların dışkı örneklerinden bölgenin kirliliğini belirleyecek
Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi
Türkiye'de 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi çalışıyor
Bakaya kalanlara 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı
