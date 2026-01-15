İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Menteşe, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin, "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını tercih eden Menteşe, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini ve "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını seçti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Menteşe, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda imzalı "Umut" fotoğrafını tercih etti.
"Zor şartlarda çekilmiş çok ciddi fotoğraflar gördük"
İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, bütün fotoğrafların kaliteli ve değerli olduğunu, seçim yaparken bundan dolayı zorlandığını belirterek, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
Seçilen fotoğrafların binlerce fotoğraf arasından seçilmesinin önemine dikkati çeken Menteşe, "Bunların her birinin hikayesi mutlaka farklıdır. Hepsi böyle güzel havalarda, temiz ortamlarda çekilen fotoğraflar değil. Zor şartlarda çekilmiş çok ciddi fotoğraflar gördük." ifadelerini kullandı.
Menteşe, Gazze'de çekilen fotoğraflara ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tüm insanlığın olduğu gibi bizim de Gazze hassasiyetimiz var. Hem biz Müslümanların hem de dünya insanlarının bir imtihanı aslında. Fotoğraflardan da gördük ki aslında Gazzeliler mi bize ders veriyor, biz mi onlara gereği kadar yardım edebiliyoruz? Bunu ayırt etmek biraz zor bir konu. Allah yardımcısı olsun orada ve dünyanın diğer yerlerinde yaşayan mazlum insanların, mazlum milletlerin. Ülke olarak elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde her daim devletimiz bu insanlarımıza bir şekilde elinden gelen desteği yardımı ulaştırmaya çalışıyor."
Menteşe, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğrafını çok beğendiğini belirterek, çevreyi korumak uğruna, yanan ormanı kurtarmak uğruna alev kıvılcımlarının, söndürme personelinin üzerinde uçuşması ve ona rağmen suyu doğru yere kanalize etmeye çalışmasının kendisini çok etkilediğini vurguladı.
"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına ilişkin değerlendirme yapan Menteşe, "Bir genç kardeşimiz güvercini eline almış, onunla poz vermiş ya da onunla oynarken pozlanmış, çekilmiş fotoğrafı. O ciddi manada etkiledi. Allah zor ortamlarda yaşayan kardeşlerimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.
AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.