Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Süha Gür  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İtalyan çalıştırıcı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Genç teknik adam, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa Sevinci" isimli fotoğrafını oyladı.

40 yaşındaki teknik direktör, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lokman Vural Elibol'un "Kar yaran" fotoğrafına oy verdi.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

