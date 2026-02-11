Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sergen Sezgin, Semih Şahin  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Başkan Bozbey, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bozbey, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi "Tarihin şahidi"ni tercih eden Bozbey, "Spor"da ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını beğenen Bozbey, "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'nin "Çocuk her yerde çocuk" karesini tercih etti.

Bozbey, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oyunu kullandı.

Bozbey, AA muhabirine, her karenin çok önemli anlamı olduğunu gördüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'na teşekkür eden Bozbey, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıldaki olayları değerlendirerek, kuraklığı değerlendirerek ya da dünyadaki maalesef acıların yaşandığı bölge olan Gazze'de olanları değerlendirerek ki bir daha olmamasını diliyoruz, seçim yaptık. Anadolu Ajansı'nı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bu karelerle geçtiğimiz yıl neleri yaşadığımızı ya da öncelediğimizi öne çıkarmış olduk. Onların da tabii iyi olanları bu yıl devam etsin artarak ama kötü olanları son bulsun istiyoruz."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.




