Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hamdi Dindirek  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

BİK Genel Müdürü Çay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini oylayan Çay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Çay, bu yıla özel hazırlanan "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

Oylamadaki fotoğrafların hepsinin çok profesyonelce çalışılmış ve hazırlanmış fotoğraflar olduğunu belirten Çay, bu noktada Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Çay, "Maalesef 2025 yılı kareleri içerisinde çok içimizi acıtan seçimler yapmak durumunda kaldık. Karelerin birçoğu bizim zihnimizde güzel hatıralar bırakmadı. İnşallah 2026 yılında bunları geride bırakmış oluruz ve seçeceğimiz kareler hep zihnimizde güzel hatırlayacağımız kareler olur." dedi.

BİK Genel Müdürü Çay, "Tarihin akışını değiştirmek belki çok kolay olmuyor ama inşallah 2026 bu anlamda 2025 yılında gördüğümüz karelerin tekrar etmeyeceği bir yıl olur." ifadesini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

