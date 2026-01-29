Dolar
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Seda Tolmaç  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara

Ardıç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafına oy veren Ardıç, İzmir'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde bir kadının yağışın etkili olduğu alanda görevli özel harekat polisine şemsiye tuttuğu anlara ait fotoğrafa ilişkin, "Bu fotoğraf, milletimizin askerine ve polisine duyduğu güvenin, sevginin ve vefanın en yalın ve anlamlı ifadesidir. Askerimiz ve polisimiz görev başındayken milletimizin gönlü de daima yanlarındadır. Birlik ve dayanışma ruhumuz en zor anlarda bile bizi ayakta tutan en büyük gücümüzdür." dedi.

Ardıç, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçerek, toprağıyla, hayvanıyla, emeğiyle hayatı var eden üreticilerin ülkenin gerçek gücü olduğunu, söz konusu karenin merhametin ve üretme iradesinin en doğal ifadesini anlattığını söyledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafına oy veren Ardıç, Tuz Gölü'nü renklendiren flamingoların sudaki yansımalarının eşsiz bir güzelliği gösterdiğini ancak iklim değişikliğinin doğal yaşam üzerindeki etkilerini de hatırlattığını dile getirdi.

Ardıç, doğayı korumanın, çevreyi gözetmenin ve su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde yönetmenin gelecek nesillere karşı ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

"Gazze'de yüzlerce kişinin açlıktan hayatını kaybetmesi en büyük utançlardan biriydi"

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını beğenen Ardıç, "Bu kare 'Filenin Sultanları'nın sahaya yansıyan inancının, emeğinin ve kararlılığının simgesidir. Filenin Sultanları, Türk kadınına imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Ardıç, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafını tercih etti.

Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında poz veren ve yüzme sporunda Türkiye dereceleriyle dikkati çeken 11 yaşındaki Serenay Tuğçe Gülöksüz'ün yer aldığı karenin sadece bir başarı hikayesi olmadığını, umut veren bir geleceği de temsil ettiğini anlatan Ardıç, kız çocuklarının yollarını açan her adımın ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu ifade etti.

Ardıç, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" karesini seçerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Gazze'de yaklaşık 2 milyon insanın açlığa mahkum edilmesi, yüzlerce kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi insanlık adına en büyük utançlardan biriydi. Maalesef insanlık Gazze'de sınıfta kaldı. AA foto muhabiri, bu fotoğrafla yaşanan insani felaketleri tüm boyutlarıyla gözler önüne seriyor. Bir daha asla böyle trajedilerin yaşanmamasını diliyorum."

AA'nın bu çalışmasının etkileyici fotoğrafları ortaya çıkardığını belirten Ardıç, emeği geçenleri de tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

