Ankara
|Yayın Adı: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası
|Sayfa Sayısı: 439
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 16 x 23 cm
|Tür: Medya-İletişim
|ISBN: 978-625-5861-84-9
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 600 TL
Kitap hakkında
Dijital çağın hızla değişen medya ekosisteminde, gazeteciliğin rolü ve sorumlulukları her zamankinden daha karmaşık ve bir o kadar da kritik hale geliyor. “Yapay Zekâ ve Gazeteciliğin Yeni Rotası: Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı”, bu dönüşümü anlamak ve doğru biçimde yönlendirmek isteyen herkes için kapsamlı bir rehber niteliğinde.
Türkiye’de gazetecilere yönelik hazırlanan ilk Artırılmış Gerçeklik (AR) destekli interaktif yayın olma özelliğini taşıyan eser, yalnızca teorik bilgileri değil, aynı zamanda etkileşimli deneyimleri de okurun hizmetine sunuyor. Okuyucular, kitapta yer alan özel bağlantılar ve kodlar sayesinde dijital içeriklere erişerek gazeteciliğin yeni boyutlarını keşfedecekler.
Akademisyenlerden gazetecilere, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitleye hitap eden bu eser; medya okuryazarlığı, dijital vatandaşlık, etik sorumluluklar, yapay zekâ ve psikoloji gibi konularda farklı disiplinlerden değerli katkılar sunuyor. Hem bugünün medya ortamını eleştirel bir gözle anlamak hem de yarının gazeteciliğine dair yeni bir bakış açısı ve vizyon geliştirmek isteyenler için eşsiz bir kaynak niteliğinde.