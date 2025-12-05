Dolar
Sanık- The Perpetrator

05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Sanık- The Perpetrator

Ankara

Yayın Adı: Sanık- The Perpetrator
Sayfa Sayısı: 354
Basım Tarihi: 2025Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Dünya tarihiISBN: 978-625-5861-78-8     
Dil: Türkçe-İngilizceEtiket Fiyatı: 1750 TL


Kitap hakkında

İsrail’de Netanyahu yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki sivillere yönelik hiçbir ahlaki, insani ve yasal sınır tanımayan, soykırım boyutları kazandığı uluslararası yargı mercileri tarafından da tescillenen saldırıları kadar, hatta belki bundan daha fazla dehşet ve endişe verici olan husus, uluslararası camianın 7 Ekim 2023 tarihinden beri aralıksız devam eden bu şiddet karşısındaki sessizliği ve kayıtsızlığı oldu.Çoğu çocuk ve kadın, üzerlerine yağan bombalardan kaçarak derme çatma çadırlara sığınan, açlığa mahkûm edilen, bu defa sığındıkları çadırlarda hedef alınarak öldürü- len, yakılan, sakat bırakılan Filistinlilerin çığlıkları, “özgür ve uygar dünyanın” dikkatini çekmedi. Şiddetin dozu arttıkça koyulaşan bu sessizlik ve kayıtsızlık, Netanyahu hükûmetinin daha cüretkâr davranmasına ve bunun sonucu olarak yeni katliamlara zemin hazırladı.Anadolu Ajansının KANIT ve TANIK’tan sonra Gazze soykırımına dair üçlemenin son halkası olarak yayımladığı SANIK ile bir suç dosyası bütün unsurlarıyla tamamlanmış oluyor. SANIK, öncelikle Gazze’deki şiddet ve yıkımdan birinci derecede sorumlu olan Netanyahu yönetimine odaklanıyor; bazıları İsrail yasalarına göre de suçlu olan fanatik isimlerden teşekkül etmiş bu yönetimin, çocukların öldürülmesini, sivil halka ait meskenlerin yerle bir edilmesini, ağaçların yakılmasını dahi bir kazanım ve zafer olarak gören hastalıklı zihniyetini bütün karanlığıyla ortaya koyuyor. Sağladıkları askerî ve siyasi destekle Netanyahu hükûmetinin katliam makinesini işler hâlde tutan, politika- dan iş dünyasına, akademiden kültür sanat dünyasına kadar, soykırımla doğrudan ve dolaylı bağlantısı olan bütün çevreleri, bir gün bu utançla yüzleşerek hesap verecekleri umudu ve kararlılığıyla kayda geçiriyor.

