Dolar
42.52
Euro
49.58
Altın
4,232.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,977.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
AA Yayınları

Küresel Medyada Filistinliler

05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Küresel Medyada Filistinliler

Ankara

Yayın Adı: Küresel Medyada Filistinliler
Sayfa Sayısı: 326
Basım Tarihi: 2025Boyut: 13,5 x 19 cm
Tür: Dünya tarihiISBN: 978-625-5861-80-1     
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 300 TL


Kitap hakkında

Bu kitap, Batı imparatorluğunun propaganda aracına dönüşen küresel ana akım medyanın, “değersiz kurban” olarak gördüğü Filistinlileri yok sayan, kriminalize eden ve insanlıktan çıkaran haberlerini mercek altına alıyor.

Gazeteci Hasan Tosun, Filistinlilerin medyada nasıl temsil edildiğini incelediği kitabında, küresel güçlerin gazabından çekinerek herkesin uzak durduğu bir konuyu cesurca ele alıyor ve kapsamlı bir medya eleştirisi sunuyor.

Medyanın İsrail lehine nasıl tek taraflı bir anlatı inşa ettiğini gözler önüne seren kitap, fail konumundaki İsrailli aktörlerin nasıl mağdurlaştırıldığını ve buna karşılık mağdur konumundaki Filistinlilerin nasıl failleştirildiğinin ayrıntılı bir analizini sunuyor.

Kitap, Filistin'deki işgal gerçeğini anlamak ve sorgulamak isteyenler ile küresel medyanın İsrail yanlısı söylemlerini irdeleyecekler için güçlü bir kaynaktır.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tahliye kararı verilen 10 zanlı için tutuklama talebi
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu için soğuk hava ve sağanak uyarısı

Benzer haberler

Küresel Medyada Filistinliler

Küresel Medyada Filistinliler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet