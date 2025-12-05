Ankara
|Yayın Adı: Küresel Medyada Filistinliler
|Sayfa Sayısı: 326
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 13,5 x 19 cm
|Tür: Dünya tarihi
|ISBN: 978-625-5861-80-1
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 300 TL
Kitap hakkında
Bu kitap, Batı imparatorluğunun propaganda aracına dönüşen küresel ana akım medyanın, “değersiz kurban” olarak gördüğü Filistinlileri yok sayan, kriminalize eden ve insanlıktan çıkaran haberlerini mercek altına alıyor.
Gazeteci Hasan Tosun, Filistinlilerin medyada nasıl temsil edildiğini incelediği kitabında, küresel güçlerin gazabından çekinerek herkesin uzak durduğu bir konuyu cesurca ele alıyor ve kapsamlı bir medya eleştirisi sunuyor.
Medyanın İsrail lehine nasıl tek taraflı bir anlatı inşa ettiğini gözler önüne seren kitap, fail konumundaki İsrailli aktörlerin nasıl mağdurlaştırıldığını ve buna karşılık mağdur konumundaki Filistinlilerin nasıl failleştirildiğinin ayrıntılı bir analizini sunuyor.
Kitap, Filistin'deki işgal gerçeğini anlamak ve sorgulamak isteyenler ile küresel medyanın İsrail yanlısı söylemlerini irdeleyecekler için güçlü bir kaynaktır.