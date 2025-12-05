Ankara
|Yayın Adı: Avrupa'da Aşırı Sağın Tehlikeli Yükselişi
|Sayfa Sayısı: 194
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 16 x 23 cm
|Tür: Dünya tarihi
|ISBN: 978-625-5861-86-3
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 290 TL
Kitap hakkında
Aşırı sağ artık Avrupa’nın marjında değil, merkezinde. Göç, güvenlik ve kimlik tartışmalarının gölgesinde yükselen bu dalga, demokrasinin en temel değerlerini tehdit ediyor.
“Avrupa’da Aşırı Sağın Tehlikeli Yükselişi”, tarihsel köklerden günümüz Avrupa Parlamentosu seçimlerine uzanan süreçte aşırı sağın ideolojik temelleri, siyasal stratejileri ve toplumsal etkilerini inceliyor. Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya örnek- leri üzerinden yapılan kapsamlı analizler, kıtanın geleceğini şekillendiren sessiz tehdidi gözler önüne seriyor.
Bu eser, yalnızca akademisyenler ve araştırmacılar için değil; Avrupa'nın geleceğini ve demokrasinin sınavlarını merak eden herkes için güçlü bir başvuru kaynağıdır.