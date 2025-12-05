Dolar
AA Yayınları

Avrupa'da Aşırı Sağın Tehlikeli Yükselişi

05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Avrupa'da Aşırı Sağın Tehlikeli Yükselişi

Ankara

Yayın Adı: Avrupa'da Aşırı Sağın Tehlikeli YükselişiSayfa Sayısı: 194
Basım Tarihi: 2025Boyut: 16 x 23 cm
Tür: Dünya tarihiISBN: 978-625-5861-86-3
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 290 TL


Kitap hakkında

Aşırı sağ artık Avrupa’nın marjında değil, merkezinde. Göç, güvenlik ve kimlik tartışmalarının gölgesinde yükselen bu dalga, demokrasinin en temel değerlerini tehdit ediyor.

“Avrupa’da Aşırı Sağın Tehlikeli Yükselişi”, tarihsel köklerden günümüz Avrupa Parlamentosu seçimlerine uzanan süreçte aşırı sağın ideolojik temelleri, siyasal stratejileri ve toplumsal etkilerini inceliyor. Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya örnek- leri üzerinden yapılan kapsamlı analizler, kıtanın geleceğini şekillendiren sessiz tehdidi gözler önüne seriyor.

Bu eser, yalnızca akademisyenler ve araştırmacılar için değil; Avrupa’nın geleceğini ve demokrasinin sınavlarını merak eden herkes için güçlü bir başvuru kaynağıdır.

