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AA Yayınları

Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız

Anadolu Ajansı, 100. Yılına özel olarak birlikte çalıştığı Cumhurbaşkanlarına ilişkin özel seçki fotoğraflardan oluşan prestij bir albüm hazırladı.

13.08.2020
Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız

Yayın Adı: Atatürk'ten Erdoğan'a CumhurbaşkanlarımızSayfa Sayısı: 353
Basım Tarihi: 2020Boyut: 23 x 28 cm
Tür: AlbümISBN: 978-605-9075-63-3
Dil: Türkçe-İngilizceEtiket Fiyatı: ₺ 200

Kitap Hakkında

Kurulduğu 6 Nisan 1920’den bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin âdeta hafızası olan Anadolu Ajansı, 100. Yılına özel olarak birlikte çalıştığı Cumhurbaşkanlarına ilişkin özel seçki fotoğraflardan oluşan prestij bir albüm hazırladı.

Anadolu Ajansı; “Atatürk’ten Erdoğan’a Cumhurbaşkanlarımız’’ albümü ile hem elde ettiği birikimleri hayata geçirmeyi hem de tarihe not düşmeyi amaçladı. Kitap, Cumhurbaşkanlarımızın devlet başkanlarıyla buluşmalarının, yurt içi ve yurt dışı gezilerinin yanı sıra sivil hayatlarından fotoğraflarını da içeriyor.

İçerik seçkisi ve Cumhurbaşkanlığı forslu, cilt bezli özel baskı olarak hazırlanan bu nadide albüm, Türkiye’de bir ilk olma özelliği ile tarihe not düşüyor.

Anadolu Ajansının güncel yayınlarını D&R mağazaları ile kitapyurdu.com ve idefix.com başta olmak üzere internet kitapçılarından satın alabilirsiniz.

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