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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: AA bugün dünyanın dört bir yanında ülkemizin gür sesi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 06.04.2020
Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: AA bugün dünyanın dört bir yanında ülkemizin gür sesi

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarihimizin bir asrına tanıklık yapan ve hafızamıza aktaran, bugün dünyanın dört bir yanında ülkemizin gür sesi olan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.


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