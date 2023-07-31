60 saniyede ekonomide bugün (31 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📝Memur ve memur emeklileri için zam süreci başlıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 31, 2023
⏱Borç yapılandırmasının bozulmaması için son saatler
🤝Bakan Bayraktar'dan Suudi Arabistan ile yeni işbirliği mesajı
💶Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme verileri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/Fg0KQyXHjx