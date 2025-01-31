60 saniyede ekonomide bugün (31 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏖️ Türkiye turizm gelirinde rekor kırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 31, 2025
🚢 İhracatta hedef ülkeler belirlendi
📉 Türk lirası KKM stok bakiyesi sıfırlandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/JJ2ha76hXr