60 saniyede ekonomide bugün (31 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🎙️ Bakan Şimşek'ten vergilere ilişkin mesaj— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 31, 2023
🇹🇷🇦🇪 Türkiye ile BAE arasında stratejik adım
📈 Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,9 oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/x7pBaJ6x5v