60 saniyede ekonomide bugün (30 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📄Rekabet Kurulundan 8 ayda 142 firmaya yaklaşık 5 milyar lira ceza— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 30, 2024
🛢️Venezuela'yla doğal gaz ve petrol aramacılığında işbirliği
🏦EBRD'den Türk bankacılık sektörüne övgü
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/yMIf2JayVk