60 saniyede ekonomide bugün (29 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🪙Sanal kumar için eylem planı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 29, 2025
📝Yılın ilk yarısında rekor matrah farkı
🛢️Türkiye-Irak petrol hattına yeni mekanizma önerisi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/3OHacGNstr