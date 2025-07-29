Dolar
40.57
Euro
46.89
Altın
3,323.03
ETH/USDT
3,752.30
BTC/USDT
117,411.00
BIST 100
10,487.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Devlet Nişanı Tevcih Töreni”ne katılıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz konuşuyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (29 Temmuz 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
60 saniyede ekonomide bugün (29 Temmuz 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Lahey Grubu'nun İsrail'e karşı alınacak önlemlere ilişkin Bogota Bildirisi'ne katıldı
Yurt genelinde kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
Etkin pişmanlık ifadesi veren Murat Kapki'den İBB'nin havuzundaki şirketlerden para istendiği iddiası

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (29 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Temmuz 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Temmuz 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (22 Temmuz 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Temmuz 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet