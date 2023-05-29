60 saniyede ekonomide bugün (29 Mayıs 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈Ekonomiye güven artıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 29, 2023
⚙️İş dünyası temsilcilerinden yeni dönem mesajları
🔺Seçimlerin ardından borsa yeni haftaya yükselişle başladı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/c5ShwhLOWT