60 saniyede ekonomide bugün (28 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌Ekonomi Koordinasyon Kurulunda, TL cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi değerlendirildi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 28, 2023
💵TCMB rezervlerinde üst üste yükseliş rekoru
📉Goldman Sachs: TL'de kazanç geri dönüyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/YdX2snssnz