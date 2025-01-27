60 saniyede ekonomide bugün (27 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanal kumar sorununa yönelik mesaj— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 27, 2025
🏦Asya Kalkınma Bankası Türkiye’de faaliyete başlayacak
📉ABD hisseleri ve kripto paralarda “DeepSeek” düşüşü
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/p82Mddlg74