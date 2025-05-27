60 saniyede ekonomide bugün (27 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kamuda harcama uyarısı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 27, 2025
📄Yerel kalkınma teşvikleri belli oluyor
📊İhtiyaç sahipleri için bayram öncesi ek kaynak
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/JziMl0p3yk