Dolar
34.17
Euro
38.16
Altın
2,647.63
ETH/USDT
2,689.40
BTC/USDT
66,120.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (27 Eylül 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
60 saniyede ekonomide bugün (27 Eylül 2024)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Emine Erdoğan New York'ta BM Genel Kurulu marjında yoğun bir program yürüttü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan yabancı uyruklular gemiyle Mersin'e geldi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (27 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Eylül 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (23 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Eylül 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (20 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Eylül 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet