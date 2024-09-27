60 saniyede ekonomide bugün (27 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚗İkinci el taşıt ticaretinde yeni dönem— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 27, 2024
💳Kredi kartı borçlarına yapılandırma
🧑🌾Çiftçilere 3 milyar liralık destek
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