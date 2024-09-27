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Ekonomi

İngiliz rekabet otoritesinden Amazon'un, yapay zeka şirketi Anthropic ile ortaklığına onay

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Amazon'un yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklığına onay verdi.

Nuran Erkul Kaya  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
İngiliz rekabet otoritesinden Amazon'un, yapay zeka şirketi Anthropic ile ortaklığına onay

Londra

CMA'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon'un Anthropic ile ortaklığının, rekabet kaygılarına yol açmadığı için daha derin bir soruşturmaya sevk edilmeyeceğine karar verildi.

Böylece, Amazon'un Anthropic'e yaptığı 4 milyar dolar yatırımı içeren ortaklığı İngiltere rekabet otoritesinin onayını aldı.

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