İngiliz rekabet otoritesinden Amazon'un, yapay zeka şirketi Anthropic ile ortaklığına onay
İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Amazon'un yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklığına onay verdi.
Londra
CMA'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon'un Anthropic ile ortaklığının, rekabet kaygılarına yol açmadığı için daha derin bir soruşturmaya sevk edilmeyeceğine karar verildi.
Böylece, Amazon'un Anthropic'e yaptığı 4 milyar dolar yatırımı içeren ortaklığı İngiltere rekabet otoritesinin onayını aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.