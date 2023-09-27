60 saniyede ekonomide bugün (27 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚀Yılın son TEKNOFEST'i İzmir’de kapılarını açtı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 27, 2023
📈EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti
🔥Türkiye, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edecek
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/qqjAZgwG5E