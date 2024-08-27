60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚗Otomotiv satışlarında "güvenli ödeme" dönemi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 27, 2024
🏫Ulaşım desteği yeni eğitim öğretim yılında da sürecek
💇♀️Kadın kuaförleri pazar günü de açık olacak
🇩🇪Almanya ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/0LHMAkywch