60 saniyede ekonomide bugün (26 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📝 Ticaret Bakanlığı denetimleri ramazanda da sürecek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 26, 2025
🤝 Yılmaz, Londra'da yatırımcılarla buluşacak
🔥 Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/gIAmeuK4Fw