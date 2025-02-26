Dolar
36.45
Euro
38.24
Altın
2,903.38
ETH/USDT
2,440.10
BTC/USDT
87,530.00
BIST 100
9,583.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (26 Şubat 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
60 saniyede ekonomide bugün (26 Şubat 2025)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti
Mehmetçik, ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri birliklerde ağırladı
İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Amasya'da bir çiftçi soğuk havada meyve ağaçlarını buz tutturarak koruyor
SETA tarafından "Türkiye-Hindistan İlişkileri" konulu konferans düzenlendi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (26 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Şubat 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (20 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Şubat 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet