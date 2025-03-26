60 saniyede ekonomide bugün (26 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli reaktör mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 26, 2025
📉Piyasalarda enflasyon beklentileri geriledi
🚗Chery'den Samsun'a yapılacak yatırımda geri sayım
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Usi8IOWMPi