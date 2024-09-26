Dolar
34.17
Euro
38.29
Altın
2,669.89
ETH/USDT
2,642.50
BTC/USDT
64,954.00
BIST 100
9,829.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi
Türkiye 60 milyon turist hedefine adım adım ilerliyor
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği Kitabı"nı değerlendirdi
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi "Kara Rapor 2024" yayınlandı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Eylül 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (20 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Eylül 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet