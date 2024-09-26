60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💵TCMB rezervleri rekor kırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 26, 2024
🎙️Bakan Şimşek'ten rezerv değerlendirmesi
📊ABD ekonomisi büyüme rakamı açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/WbsI3o6llE