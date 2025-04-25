60 saniyede ekonomide bugün (25 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📉Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 25, 2025
🔍Deprem sonrası emlak ilanlarına sıkı denetim
🧑🌾Mera ıslahına 1,5 milyar liralık kaynak
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/h0mwf0cdM7