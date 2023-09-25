60 saniyede ekonomide bugün (25 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈Merkez Bankasından yeni KKM kararı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 25, 2023
📈TCMB Başkanı Erkan'dan TL mesajı
📊Borsada yeni düzenlemeler devreye girdi
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