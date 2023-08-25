60 saniyede ekonomide bugün (25 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Bakan Şimşek'ten KOBİ'ler için kredi açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 25, 2023
📈TCMB'nin faiz artışı dünya basınında olumlu karşılandı
🇷🇺Rusya, ticarette alternatif güzergah arayışında
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/9X68hOjfS6