60 saniyede ekonomide bugün (24 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Bakan Şimşek, CHP'li Karatepe'yle görüştü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 24, 2024
🚌Otobüs firmalarına 23,5 milyon liralık ceza
🪙Bitcoin'in fiyatı gerileyerek 60 bin doları test etti
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/69jAu0WkYQ