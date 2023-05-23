Dolar
19.85
Euro
21.42
Altın
1,969.49
ETH/USDT
1,851.50
BTC/USDT
27,303.00
BIST 100
4,484.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (23 Mayıs 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
60 saniyede ekonomide bugün (23 Mayıs 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (23 Mayıs 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Mayıs 2023)

Borsa günü düşüşle tamamladı

60 saniyede ekonomide bugün (22 Mayıs 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Mayıs 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Mayıs 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (17 Mayıs 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Mayıs 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (16 Mayıs 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Mayıs 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet