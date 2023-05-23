60 saniyede ekonomide bugün (23 Mayıs 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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☑️Bakan Bilgin’den birikmiş alacağı olan EYT’lilere müjde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 23, 2023
👏Halkbank, 85’inci yaşını kutluyor
🏦Finansal hizmetlere olan güven artıyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/nIWU70k2eh