60 saniyede ekonomide bugün (22 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🎙️Bakan Şimşek'ten vatandaşlara "kolay para kazanma" uyarısı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 22, 2024
📌BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğünde önemli gelişme
📌Sahte yetkili servislere Ticaret Bakanlığından ceza
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/HlHNdTlZJP