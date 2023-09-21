60 saniyede ekonomide bugün (21 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦Merkez Bankasından faiz artışı kararı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 21, 2023
🛒 Tüketici güven endeksi eylülde yükseldi
💵 Bakan Bolat'tan ABD'li yatırımcılara mesaj
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