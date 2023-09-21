Dolar
27.11
Euro
28.96
Altın
1,923.07
ETH/USDT
1,581.80
BTC/USDT
26,534.00
BIST 100
7,941.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (21 Eylül 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
60 saniyede ekonomide bugün (21 Eylül 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı
Kerkük Valiliğinden "ihmale uğrayan" Türkçenin şehirde resmi dillere eklenmesi talimatı
Malatya Gelinciktepe'deki 726 kalıcı konutun aralıkta teslim edilmesi planlanıyor
Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Bahçelievler'de kolonu patlayan 5 katlı bina mühürlendi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (21 Eylül 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Eylül 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Eylül 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Eylül 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Eylül 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (15 Eylül 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Eylül 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (14 Eylül 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Eylül 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet