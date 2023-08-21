60 saniyede ekonomide bugün (21 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🧓 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere mesaj— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 21, 2023
🤝 Memurlar toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor
💵 Kur korumalıdan TL mevduata dönüş beklentisi
🔥 Türkiye'den Macaristan'a doğal gaz ihracatı yolda
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/Y5FLOnfd3e