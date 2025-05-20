60 saniyede ekonomide bugün (20 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Bakan Şimşek'ten yatırımcı algısında toparlanma mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 20, 2025
📈Tüketici güven endeksinde artış
☀️Güneş enerjisinden üretilen elektrikte rekor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/2TmXK3tqL3