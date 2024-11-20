60 saniyede ekonomide bugün (20 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 20, 2024
🍔Bakanlıktan döner ve hamburger menüleri için gramaj uyarısı
📑Tüketiciyi aldatan reklamlara 224 milyon lira ceza
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/i1bmNRNqoI